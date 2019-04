Tiere : Todesursache des jungen Kamels im Stralsunder Zoo geklärt

von dpa

16. April 2019, 13:40 Uhr

Die Ursache für den Tod des jungen weißen Kamels «Inaraa» im Stralsunder Zoo ist geklärt. Das Fohlen sei an einer Verschlingung des Dünndarms mit Verstopfung gestorben, teilte ein Sprecher der Stadt Stralsund am Dienstag mit. «Inaraa» war am Samstag tot in einem Unterstand gefunden worden, nicht einmal eine Woche nach ihrer Geburt. Weiße Kamele seien sehr selten, hatte Zoodirektor Christoph Langner damals erklärt.