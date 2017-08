Notfälle : Tod von 31-Jähriger: Staatsanwalt prüft Obduktion

Die genaue Ursache für den Tod einer 31 Jahre alten Frau aus Thüringen, die bei einem Badeausflug in Dierhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) ums Leben kam, ist noch unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob eine Obduktion in dem Fall mehr Klarheit bringen kann und angeordnet wird, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Urlauberin aus Gera war in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Lebensgefährten allein am Ostseestrand. Nach seinen Angaben wollte die 31-Jährige bei Dunkelheit noch schwimmen gehen.