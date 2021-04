Geschichte : Tod im Stasi Knast: Erinnerung an Matthias Domaschk

Der Tod des jungen DDR-Oppositionellen Matthias Domaschk 1981 im Stasi-Gefängnis in Gera ist noch immer ungeklärt. Doch egal wie oft der Todestag sich jährt - die Erinnerung an den jungen „Matz“ wird in Thüringen lebendig gehalten.

Jena | Seine Freunde nennen ihn Matz. Er trägt seine Haare gerne lang und offen, macht Musik, liest viel - und sehnt sich nach ein bisschen Freiheit in der Enge der DDR. Es gibt unbeschwerte Bilder von Matthias Domaschk: mit seiner kleinen Tocher Julia auf dem Arm, mit der Mutter seines Kindes auf der Couch, mit seinen Freunden auf dem Jenaer Marktplatz. Doc...

