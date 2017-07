Prozesse : Tod durch mehr als 20 Messerstiche: 13 Jahre Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines aus Indien stammenden Mannes in Stralsund muss ein Angeklagter für 13 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Stralsund verurteilte den aus Tschetschenien stammenden 35-Jährigen am Donnerstag wegen Totschlags. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er den 42-Jährigen am 24. Dezember in dessen Wohnung mit mehr als 20 Messerstichen getötet hatte.