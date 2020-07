Notfälle : Tod bei Absturz: Opferbilder brachten noch keine Klarheit

Einen Monat nach der ungewöhnlichen Veröffentlichung von Bildern eines auf Rügen tot gefundenen Mannes sind die Umstände seines Absturzes an der Steilküste und seine Identität weiter unklar. «Wir haben 13 Hinweise bekommen, auch aus anderen Bundesländern», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Stralsund. Daraus habe sich aber keine heiße Spur ergeben. Einige Hinweise würden noch überprüft.

von dpa

09. Juli 2020, 08:29 Uhr