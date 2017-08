Unfälle : Tiertransporter nahe Malchow verunglückt

Mehrere tausend Masthähnchen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verendet. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Fahrer eines mit Hähnchen beladenen Lkws mit Sattel-Auflieger am Mittwoch auf der Bundesstraße 192 wegen Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Straßenbäume fingen das Fahrzeug ab, so dass es nicht komplett umkippen konnte. Bei dem Unfall verendeten mehr als die Hälfte der 5808 geladenen Masthähnchen.