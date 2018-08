Buntes : Tiergarten trennt sich von Esel, Zwergschaf und Ziegenböcken

Wer schon immer ein Bretonisches Zwergschaf, einen Esel oder Ziegenbock haben wollte, ist beim Tiergarten Neustrelitz an der richtigen Adresse. Der Zoo an der Mecklenburgischen Seenplatte trennt sich aus Zuchtgründen von einigen männlichen Tieren, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Voraussetzung sei eine verantwortungsvolle Haltung. Während das Bretonische Zwergschaf und seine Ziegennachbarn sofort geholt werden könnten, müsse der drei Wochen alte Esel noch mehrere Monate bei seiner Mutter bleiben und könne erst später abgegeben werden.

von dpa

20. August 2018, 08:47 Uhr

Tierparks verkaufen Nutztiere häufiger auch an Privathalter, Wildtiere dagegen nicht, wie eine Sprecherin des Ueckermünder Zoos (Kreis Vorpommern-Greifswald) erklärte. Dabei finde man für Weibchen oft schnell Käufer, bei Männchen sei das schwerer. Der Neustrelitzer Tiergarten wurde im 18. Jahrhundert als Damwildgehege des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz gegründet, er hat rund 450 Tiere. Jährlich kommen etwa 80 000 Besucher.