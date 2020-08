Tiere : Tiere als Therapeuten: Auszeichnung für Stralsunder Zoo

Der Zoo Stralsund ist vom Umweltministerium für seine Aktivitäten beim Einsatz von Tieren in sozialen Diensten ausgezeichnet worden. Der Tierpark organisiert unter anderem Besuchsdienste mit Tieren, beschäftigt Menschen im Rahmen der Ergotherapie oder berät in der Wohlfahrt tätige Einrichtungen in Fragen der Tierhaltung, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.

von dpa

05. August 2020, 13:44 Uhr