Terrorismus : Thüringer Politiker fordern NSU-Aufklärung in Hamburg

Die Einsetzung eines NSU-Untersuchungsausschusses in Mecklenburg-Vorpommern stößt in Thüringen auf Zustimmung. Die Obfrauen von Rot-Rot-Grün im Thüringer Untersuchungsausschuss zum Komplex des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) begrüßten am Donnerstag den Schritt in Schwerin. Zugleich forderten die Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (Linke), Birgit Pelke (SPD) und Madeleine Henfling (Grüne) mehr Aufklärung zum NSU in Hamburg.

von dpa

26. April 2018, 13:25 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Parlament setzte den NSU-Untersuchungsausschuss am Donnerstag ein. Das Bundesland ist damit das achte, in dem das Parlament die Gewalttaten der neonazistischen Terrorgruppe umfassend unter die Lupe nimmt.

Die Thüringer Politikerinnen forderten die Hamburgische Bürgerschaft auf, ebenfalls einen solchen Untersuchungsausschuss einzusetzen. «Die Freie und Hansestadt Hamburg steht ebenso wie die Bundesländer, in denen die Mordserie des NSU stattfand, in der Pflicht, zur Aufklärung der Verbrechen des NSU beizutragen und zu versuchen, die Fragen der Angehörigen zu beantworten», hieß es in der Erklärung. Aus Thüringer Sicht sei es unverständlich, dass es einen solchen Untersuchungsausschuss in Hamburg bis heute nicht gebe. Süleyman Taşköprü wurde am 27. Juni 2001 in Hamburg mutmaßlich vom NSU ermordet.