Agrar : Thünengut Tellow: Kompetenzzentrum für Ökolandbau

von dpa

01. Februar 2018, 14:18 Uhr

Tellow (dpa/mv) - Das in wirtschaftliche Schieflage geratene Thünengut Tellow bei Teterow könnte eine Zukunft als Kompetenzzentrum für den Ökolandbau haben. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und die Umweltorganisation BUND erarbeiteten ein Konzept dafür, wie sie am Donnerstag mitteilten. Demnach sollte das Kompetenzzentrum in dem Gutsensemble angesiedelt werden, das auch das Museum für den Nationalökonomen Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) beherbergt, der das Gut im 19. Jahrhundert bewirtschaftete. Der neue Hauptgesellschafter der Thünengut gGmbH, der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof, stelle ebenfalls Überlegungen in Richtung eines ökologischen Kompetenzzentrums an, sagte Geschäftsführer Friedrich Behrens.