Theater : Thema Mensch-Maschine: Uraufführung für «The Cosmic 5»

Was kann der Mensch tun, wenn künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerät? Mit diesem Problem befasst sich die Uraufführung des Stücks «The Cosmic 5» an diesem Freitag im Neubrandenburger Schauspielhaus, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH am Donnerstag mitteilte. Das musikalische Schauspiel am Beispiel eines Raumfahrtausflugs basiert auf einer Idee von Autor Oliver Held, dreht sich um das Verhältnis Mensch und Maschine und wird von Schauspieldirektorin Tatjana Rese inszeniert.

von dpa

17. Oktober 2019, 12:40 Uhr

Hauptfigur ist eine Taxifahrerin aus Moskau, die auf Ausflüge ins Weltall und Mondumkreisungen umgestiegen ist, weil Autos schon automatisch fahren. Den Trip haben eine YouTube-Influencerin und ein junger US-Serienstar gebucht. Allerdings läuft die künstliche Intelligenz des Flugroboters aus dem Ruder und steuert die Maschine viel zu weit weg. Schließlich gerät «Cosmic 5» auch noch in die Nähe eines großen Asteroiden, der Richtung Erde fliegt.

Autor Oliver Held stammt aus Nordrhein-Westfalen, studierte in München und arbeitete als Dramaturg an mehreren Bühnen wie Düsseldorf und Jena.