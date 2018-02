Theater : Theaterwochen für Schüler: Fast 100 Veranstaltungen geplant

von dpa

20. Februar 2018, 12:14 Uhr

Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern wollen sich noch mehr dem jungen Publikum öffnen. Am Dienstag starteten die Bühnen des Landes die zweiten Theaterwochen für Schüler. Fast 100 Angebote umfasst das Programm der landesweiten Aktionstage «Theater in Sicht». In Schwerin spielte das Junge Staatstheater Parchim das Stück «Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt» nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Hannes Hüttner. Etwa 80 Kinder kamen zur der Aufführung am Morgen in das Alte E-Werk. Im Haupthaus verfolgten etwa 30 Schüler die Instrumentenkunde «Minizauberflöte». Allerdings mussten am Eröffnungstag auch zwei Veranstaltungen krankheitsbedingt abgesagt werden. Sowohl in Greifswald als auch in Schwerin fielen Aufführungen des Goethe-Klassiker «Faust» aus.