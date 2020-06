Theater : Theater und Orchester GmbH stellt in Neustrelitz Pläne vor

Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie stellt die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz ihr neues Programm vor. Am heutigen Montag (14.00 Uhr) wollen Intendant Sven Müller, Schauspieldirektorin Tatjana Reese und Generalmusikdirektor Sebastian Tewinkel erklären, wie Kulturinteressierte trotz der Einschränkungen an der Mecklenburgischen Seenplatte in Kürze wieder Theater und Musik erleben können. Geplant sind vor allem kleinere Formate, damit die Künstler und Spielstätten flexibler agieren können. Die GmbH hat rund 200 Mitarbeiter, die seit März in Kurzarbeit sind.

08. Juni 2020, 06:13 Uhr

Sie ist eine von vier großen Bühnen im Nordosten, neben dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, dem Volkstheater Rostock, das ab Montag ebenfalls einige Pläne vorstellt, sowie dem Theater Vorpommern in Stralsund und Greifswald. Dazu kommt die Vorpommersche Landesbühne Anklam, die von einem Verein betrieben wird.