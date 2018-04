Theater : Theater und Hochschule für Musik und Theater kooperieren

von dpa

05. April 2018, 12:23 Uhr

Mit zwei Theater-Produktionen wird die jüngst beschlossene Kooperation vom Volkstheater Rostock und der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock eingeleitet. Dabei seien das «Schiff der Träume» in einer Inszenierung der Regisseurin Konstanze Lauterbach und «Die Finsternis in meinem Herzen» nach Joseph Conrad zwei grundlegend verschiedene Produktion, sagte Schauspieldirektor Ralph Reichel am Donnerstag. Gerade für die Studierenden sei es wichtig, erleben zu können, was Theater ausmache, welche unterschiedlichen Regieformen es gebe und wie sie sich darin bewähren könnten. Beim «Schiff der Träume», das am 26. April Premiere feiert, werden den Angaben zufolge gut 40 Schauspieler, Musiker und Sänger eingesetzt, sechs von ihnen sind HMT-Studenten. Die Premiere «Die Finsternis in meinem Herzen» folgt am 12. Mai.