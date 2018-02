Theater : «Theater in Sicht»: Theaterwochen für Schüler beginnen

Mit gesonderten Aufführungen zur Unterrichtszeit wollen die Bühnen in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr Schüler in die Theater locken. Fast 100 Angebote umfasst das Programm der landesweiten Aktionstage «Theater in Sicht», die am Dienstag beginnen. Am Großen Haus in Greifswald steht «Faust. Ein Fragment» auf dem Spielplan, in Putbus auf Rügen gibt es Musiktheater für Kinder, und in Schwerin führt das Junge Staatstheater Parchim das Stück «Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt» nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Hannes Hüttner auf.

von dpa

20. Februar 2018, 00:30 Uhr

Wie die Organisatoren mitteilten, wurden insbesondere unterrichtsrelevante Stücke in das Programm aufgenommen, die sonst meist nur im Abendspielplan zu finden sind. Die Theater bieten dabei vielfach kindgerechte Einführungen in die Stücke und Diskussionen im Nachgang an. Die Theaterwochen finden zum zweiten Mal statt und dauern bis zum 2. März.