Theater : Theater im Landesosten wollen Orientierung bieten

Die Theater an der Seenplatte und in Vorpommern wollen in der neuen Spielzeit in einer Zeit des Umbruchs Orientierung, aber auch Zerstreuung bieten. In Neubrandenburg und Neustrelitz steht die erste Spielzeit nach der Ära des Intendanten Joachim Kümmritz bevor.

von dpa

28. Mai 2019, 17:46 Uhr

Die Theater im Osten Mecklenburg-Vorpommerns wollen in einer Zeit des Umbruchs Orientierung bieten. Das machten die Intendanten am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Spielpläne für 2019/20 deutlich. So hat die große Vielfalt am Theater Vorpommern mit 20 Premieren eine inhaltliche Klammer: «Sag mir, wo Du stehst», heißt das neue Motto. Es erinnere mit einem Augenzwinkern an einen Song des DDR-Oktoberklubs, sagte Intendant Dirk Löschner. Erstmals nach der Wende würden jetzt viele Menschen merken, dass es wichtig ist, Stellung zu beziehen und nicht nur, sich «einzulernen».

Der neue Intendant der Theater und Orchester GmbH (TOG) Neubrandenburg/Neustrelitz, Sven Müller, erklärte: «Wir wollen ein lebendiges Theater sein.» Geplant seien 2019/20 zehn Schauspiel- und sechs Musiktheaterpremieren. Schauspieldirektorin Tatjana Rese wies unter anderem auf die Uraufführung des Schauspiels «Effi B.» von Gregor Edelmann im September sowie das Familienstück «Das Fest» und das humorige Globalisierungsschauspiel «Der Goldene Drache» hin. «Wir wollen diese Zeit der Unruhe reflektieren», sagte Rese.

In Greifswald und Stralsund steht im Oktober zum 30. Jahrestag des Mauerfalls der «Hamlet»-Stoff im Vordergrund - mit Shakespeares Hamlet und Heiner Müllers «Hamletmaschine», die dieser im Herbst 1989 am Deutschen Theater in Berlin probte.

Nach dem Aus für die umstrittene Theaterfusion durch die Schweriner Landesregierung, die vor einem Jahr verkündet wurde, steht die Theater und Orchester GmbH nun wieder auf sichereren finanziellen Füßen. So sind hier künftig 14 statt bisher 10 Schauspieler. Der 54-jährige neue Intendant Müller, der den 70 Jahre alten Joachim Kümmritz nach fünf Jahren ablöst, will sich mit der selten gespielten Puccini-Oper «Il trittico (Das Triptychon) dem Publikum vorstellen.

Eine Auflage für die Theater im Osten des Landes war eine engere Kooperation zwischen der TOG und dem Theater Vorpommern. Den Anfang machten die Orchester, sagte Generalmusikdirektor Florian Csizmadia in Stralsund. Aus künstlerischen Gründen sei die Zusammenarbeit mit der Neubrandenburger Philharmonie schon länger geplant gewesen. Die Orchester mit jeweils rund 60 Musikern könnten zusammen große Konzerte aufführen, die bislang in diesem Landstrich nie zu hören waren. Vor allem im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert hätten Komponisten wie Mahler, Wagner oder Strawinsky Stücke für «Riesenbesetzungen» geschrieben, sagte Csizmadia. Der Neubrandenburger Generalmusikdirektor Sebastian Tewinkel kündigte unter anderem Wagners «Der Ring des Nibelungen» an. Nach dem ersten gemeinsamen Konzert am vergangenen Wochenende in der Neubrandenburger Konzertkirche sei das nächste Konzert im März 2020 geplant.

Vorpommerns Intendant Löschner warnte jedoch davor zu glauben, mit Kooperationen sei Geld zu sparen. So fielen nicht zu unterschätzende Reise- und Übernachtungskosten an. Kooperationen ermöglichten jedoch, Dinge auf hohem Niveau zu machen, die sonst nicht machbar wären. Für gemeinsame Bühnenproduktionen sei bislang jedoch die Zeit zu kurz gewesen. Löschner strebt Kooperationen auch im nichtkünstlerischen Bereich an, zum Beispiel bei der Einführung bestimmter Software.