Theater : Theater beendet Spielzeit: Schlossfestspiele noch im Blick

Das Mecklenburgische Staatstheater hat angesichts der fortwährenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Theatersaison an seinen regulären Spielstätten vorzeitig für beendet erklärt.

Schwerin | Die Entscheidung sei im Absprache mit dem Land als Gesellschafter getroffen worden, teilte Generalintendant Lars Tietje am Dienstag in Schwerin mit. Auf den Bühnen war in der Hoffnung auf einen Neustart im Frühjahr monatelang an Neuinszenierungen gearbeitet und geprobt worden. Doch verhinderten hohe Infektionszahlen das Spiel vor Zuschauern. Tietje...

