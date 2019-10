Theater : Theater Anklam feiert 70. mit Pauken und Trompeten

von dpa

10. Oktober 2019, 07:35 Uhr

Die Vorpommersche Landesbühne feiert an diesem Samstag 70 Jahre Theater in Anklam und eröffnet «mit Pauken und Trompeten» ihre 71. Spielzeit. Dabei wird in der Kleinstadt an der Peene schon viel länger Theater gespielt, mindestens seit dem 18. Jahrhundert. Als ihren Geburtstag sieht die heutige Landesbühne jedoch den 28. August 1949 an, als Goethes «Iphigenie auf Tauris» Premiere hatte. Für Samstag ist ein humorvoller Ausblick auf das kommende Theaterjahr angekündigt. 21 Premieren sind vorgesehen, darunter die vier Open-Airs. Zudem servieren Schauspieler dem Publikum das Beste aus vier laufenden Produktionen und versteigern Theatererlebnisse - etwa einen Vineta-Song im theatereigenen Tonstudio aufzunehmen, einen Tanz aus «Ladies Night» oder ein Kampfduell einzustudieren.