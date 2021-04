Gesundheit : Testpflicht fällt für komplett Geimpfte weg

Ab heute sind vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen im Nordosten von der Testpflicht befreit.

Schwerin | Damit können die Betroffenen etwa ohne negativen Schnelltest zum Friseur, in den Zoo oder in den Baumarkt, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) diese Woche angekündigt hatte. Voraussetzung dafür ist, dass die Baumärkte etwa in der jeweiligen Region nicht wegen einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz geschlossen sind. Eine Anpassung der Corona-La...

