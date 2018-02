Wetter : Teils Nebel und Glätte in Norddeutschland am Wochenende

von dpa

16. Februar 2018, 07:09 Uhr

Im Norden Deutschlands ist der Himmel am Wochenende größtenteils bewölkt, gebietsweise bildet sich länger anhaltender Nebel. «Der Samstag wird aber recht freundlich, zwischendurch zeigt sich die Sonne», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts. In der Nacht zum Sonntag ist es anfangs meist stark bewölkt, vereinzelt können ein paar Schneeflocken fallen. Am Sonntag ziehen Wolken aus Richtung Dänemark auf, in Ostfriesland und an der Ostseeküste ist mit Schauern zu rechnen. Örtlich kann es zu glatten Straßen kommen. Die Tageshöchstwerte liegen je nach Sonnenschein zwischen 3 und 7 Grad.