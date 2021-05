Hilfsorganisationen : Technisches Hilfswerk mit neuem Einsatzfahrzeug

In Katastrophen sind schnelle Entscheidungen notwendig. Viele Informationen müssen zudem an einer Stelle zusammenlaufen. Ein neues Fahrzeug hilft dem Technischen Hilfswerk in Rostock künftig bei dieser Aufgabe.

Rostock | Beim Technischen Hilfswerk (THW) in Rostock ist künftig ein neues Fahrzeug etwa für Großlagen im Einsatz. Der knapp neun Meter lange Führungs- und Kommunikationskraftwagen ist quasi ein mobiles Büro für die leitenden Einsatzkräfte, wie André Axmann vom THW Rostock sagte. Es diene einer Einsatzleitstelle somit als Fernmeldezentrale. Bei einer Großschad...

