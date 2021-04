Brände : Technischer Defekt wohl Ursache für Gebäudebrand auf Rügen

Das Feuer in einem Mehrzweckgebäude mit Ferienwohnungen auf der Insel Rügen, bei dem am Wochenende ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden war, geht vermutlich auf einen technischen Defekt zurück.

Gager | Das hat die Untersuchung eines Brandgutachters ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Stralsund sagte. Weitere Details dazu - etwa, ob dies mit der Elektroinstallation oder Küchengeräten zusammenhing - wurden nicht gemacht. Das Feuer war in der Nacht zu Samstag in Groß Zicker bei Gager auf der Halbinsel Mönchgut (Vorpommern-Rügen) ausgebr...

