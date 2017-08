Buntes : Technikfans zu Dampftreffen erwartet

Freunde alter Dampf- und Maschinentechnik kommen von Samstag an in Alt Schwerin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) auf ihre Kosten. Zum 12. Internationalen Dampftreffen sind an zwei Tagen mehr als 100 große und kleine Dampfmaschinen zu sehen, wie die Leiterin des landwirtschaftlichen Bildungs- und Erlebniszentrums Agroneum, Anke Gutsch, am Dienstag sagte.