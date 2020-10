Notfälle : Taucher beginnen Entschärfung von Weltkriegsbombe

Taucher der polnischen Marine haben in der Hafenstadt Swinemünde (Świnoujście) mit der Entschärfung einer tonnenschweren Weltkriegsbombe begonnen. In der ersten Phase der mehrtägigen Arbeiten gehe es darum, den Blindgänger auf dem Grund der Fahrrinne auszugraben, sagte ein Marinesprecher am Montag laut Agentur PAP. Die eigentliche Entschärfung ist für Mittwoch vorgesehen, kann je nach Verlauf aber auch später geschehen.

von dpa

12. Oktober 2020, 11:16 Uhr