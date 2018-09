Kriminalität : Tatverdächtiger stellt sich nach Tötung 85-jähriger Frau

von dpa

14. September 2018, 10:16 Uhr

Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 85-jährigen Frau in ihrem Schweriner Haus hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Er soll im Lauf des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Nach Medienberichten soll der Mann 23 Jahre alt sein und am Donnerstagabend in einer Polizeiwache erschienen sein. Die Leiche der alten Dame war am vergangenen Freitag gefunden worden. Nachbarn hatten nach der allein lebenden Frau geschaut, weil ihnen etwas verdächtig erschien. Die Obduktion ergab, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.