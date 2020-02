Kriminalität : Tatverdächtiger nach Überfall auf 81-Jährige gefasst

Wenige Tage nach dem Raubüberfall auf eine 81-jährige Frau in der Schweriner Innenstadt ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, erließ das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen, der am Donnerstag festgenommen wurde. Es sollte noch am Freitag darüber entschieden werden, ob er in Untersuchungshaft genommen wird. Die Behörden rechnen die Tat nach ersten Ermittlungen der sogenannten Beschaffungskriminalität zu. Der junge Mann sei wegen Eigentumsdelikten bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten.

von dpa

28. Februar 2020, 11:54 Uhr

Laut Staatsanwaltschaft ist er dringend verdächtig, der Rentnerin am Sonntag in Schwerin ihre Handtasche entrissen zu haben. Dabei sei die Frau gestürzt und habe sich Prellungen zugezogen. Sie musste zwei Tage lang in einer Klinik behandelt werden. Die Beute betrug 40 Euro. Der Tatverdächtige habe durch Hinweisen aus dem weiteren Umfeld des 19-Jährigen ermittelt werden können, hieß es. Er selbst schweige bislang zum Vorwurf.

Laut Polizei hatte die 81-Jährige unmittelbar nach dem Überfall versucht, Hilfe vom Fahrer eines Transporters zu bekommen. Dieser habe aber nicht reagiert und sei davon gefahren. Zwei Frauen im Fahrzeug dahinter hätten aber angehalten und geholfen.