Tarife : Tarifverhandlungen in Obst- und Gemüseindustrie MV

von dpa

25. Mai 2020, 16:25 Uhr

Für die rund 1900 Beschäftigten in der Obst- und Gemüseindustrie Mecklenburg-Vorpommerns haben am Montag Tarifverhandlungen begonnen. Die Arbeitgeber boten nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) ein Lohn- und Gehaltsplus von 1,1 Prozent. Die Gewerkschaft wies dies als vollkommen unzureichend zurück, wie NGG-Verhandlungsführer Jörg Dahms nach der ersten Gesprächsrunde in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sagte. Das Angebot liege unter der Inflationsrate und der Lohnrückstand zur Branche in Schleswig-Holstein betrage 7,6 Prozent. Das Angebot werde der Systemrelevanz der Obst- und Gemüseindustrie nicht gerecht. Der Arbeitgeberverband äußerte sich zunächst nicht. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 30. Juni stattfinden.