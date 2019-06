Handel : Tarifverhandlungen: Ein Euro mehr Stundenlohn

Von dem anhaltend guten Konsumklima wollen auch die Mitarbeiter im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns profitieren. Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, beginnen am Freitag in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) die Tarifverhandlungen für die landesweit rund 32 000 Beschäftigten in der Branche. Verdi Nord fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1 Euro pro Stunde. Das komme einer Einkommenssteigerung um 4 bis 7 Prozent gleich, sagte Verdi-Verhandlungsführer Matthias Baumgart. Die Beschäftigten müssten an den guten Geschäften des Einzelhandels «angemessen und gerecht beteiligt» werden, forderte er.

von dpa

27. Juni 2019, 15:35 Uhr

Die Anhebung um einen Festbetrag komme den unteren Einkommensgruppe mehr zugute. «Das ist eine für uns sehr wichtige soziale Komponente», sagte Baumgart. Nach seinen Angaben liegt der Durchschnittsverdienst in der Branche bei einer Vollzeitanstellung im Nordosten bei monatlich etwa 2300 Euro brutto. Doch seien knapp 60 Prozent der Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.

Verdi fordert zudem eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro pro Ausbildungsjahr. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. Laut Baumgart nimmt Mecklenburg-Vorpommern als letztes Bundesland Tarifverhandlungen im Einzelhandel auf.