Tarife : Tarifabschluss für HanseYachts

Die 830 Beschäftigten der HanseYachts AG in Greifswald bekommen eine kräftige Lohnerhöhung in drei Schritten. Darauf haben sich das Unternehmen und die IG Metall geeinigt, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Zum 1. April steigen die Löhne demnach um 3,5 Prozent. Am 1. Januar ist eine weitere Anhebung um 4,2 Prozent vorgesehen. Zum 1. Januar 2021 sollen die Löhne dann noch einmal um 4,8 Prozent steigen. Für die ersten drei Monate dieses Jahres sei eine Einmalzahlung von 210 Euro vereinbart worden.

von dpa

02. April 2019, 14:23 Uhr

«Für die Beschäftigten bedeutet der Tarifabschluss ein deutliches Plus und das Unternehmen weiß, mit welchen Lohnkosten es in den nächsten Jahren kalkulieren muss», sagte Friedhelm Ahrens von der IG Metall Küste. Für das Ergebnis seien sechs Verhandlungsrunden und ein Warnstreik nötig gewesen.