Unfälle : Tankunfall: Reederei räumt Fehler ein und gelobt Besserung

Tankunfall: Reederei räumt Fehler ein und gelobt Besserung

Der Diesel-Unfall beim Betanken eines Flusskreuzfahrtschiffes in Waren an der Müritz ist durch einen Mitarbeiter der Crew verursacht worden. Das haben der Betreiber und der Schiffseigentümer der «Gretha van Holland» am Freitag mitgeteilt. Durch «menschliches Versagen» waren am Dienstag rund 150 Liter Diesel in das Hafenbecken an der Müritz geflossen. Eine Spezialfirma wurde beauftragt, den Dieselkraftstoff zu binden und abzupumpen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung.