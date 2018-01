Unfälle : Tanklastzug mit 6000 Litern Kraftstoff fährt gegen Baum

von dpa

16. Januar 2018, 14:53 Uhr

Ein Tanklastzug mit 6000 Litern Kraftstoff an Bord ist in Hohenfelde (Landkreis Rostock) von der Bundesstraße 110 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 56-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall am Dienst verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie Polizei mitteilte. Die Schwere der Verletzungen war den Angaben zufolge zunächst unklar. Der Tank sei unbeschädigt geblieben. Der Kraftstoff sei abgepumpt und das Fahrzeug am Nachmittag abtransportiert worden. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei entstand bei den Unfall ein Schaden von 92 600 Euro.