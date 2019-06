Agrar : Tag der Milch: Aktionsprogramm für Schüler rund um die Milch

Mit dem Tag der Milch will der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Montag in Burow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Schüler über Herkunft und Umgang mit dem Lebensmittel informieren. Den Schülern wird dabei ein Aktionsprogramm rund um die Milch mit Butter schütteln, Wettmelken oder einem Malwettbewerb geboten.

von dpa

03. Juni 2019, 02:38 Uhr

Die Milchwirtschaft hat eine große Bedeutung in Mecklenburg-Vorpommern. Im Nordosten werden den Angaben zufolge in 709 landwirtschaftlichen Betrieben 167 000 Milchkühe gehalten. Die durchschnittliche jährliche Milchleistung je Kuh beträgt hierzulande 9669 Kilogramm. Dies sind gut 1000 Kilogramm mehr als der Bundesdurchschnitt, der bei 8864 Kilogramm liegt.