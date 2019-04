Energie : Tag der Erneuerbaren Energien: Über 50 Aktionen im Nordosten

Zum fünften Mal beteiligen sich Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern am bundesweiten Tag der Erneuerbaren Energien. Wie Energieminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, sind am bevorstehenden Wochenende landesweit mehr als 50 Aktionen geplant. Die ersten Veranstaltungen gebe es bereits am Freitag. Das vielseitige Programm reiche vom Segway-Fahren in Rostock über den Aufstieg auf verschiedene Windenergieanlagen bis hin zur Fahrt mit einem Elektrokutter auf dem Güstrower Inselsee, sagte Pegel. Insgesamt 67 Unternehmen und Institutionen seien beteiligt.

von dpa

23. April 2019, 13:18 Uhr

Dazu zähle auch «Campfire» in Greifswald, das an Verfahren forsche, Windenergie zur Energiespeicherung in Ammoniak umzuwandeln. Durch Ammoniak könne eine kohlenstofffreie Energieversorgung ermöglicht werden, erläuterte der Minister.

Durch den Bau von Windparks, Solaranlagen und Biogas-Kraftwerken hat der Nordosten seine Stromproduktion massiv ausgebaut. Allerdings geht gerade im ländlichen Raum die Zustimmung für den Bau neuer und meist auch größerer Windräder merklich zurück.