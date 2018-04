Energie : Tag der erneuerbaren Energien: Bis 10 000 Besucher erwartet

von dpa

24. April 2018, 15:32 Uhr

Probefahren im Elektroauto, eine Schiffstour zum Meereswindpark Baltic II, per Kran in 70 Metern Höhe zwischen Windrädern schweben: Zum Tag der erneuerbaren Energien öffnen an diesem Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern knapp 70 Unternehmen ihre Tore oder laden zu ungewöhnlichen Aktionen ein. Damit beteiligten sich erneut etwas mehr Firmen als im Vorjahr an der Aktion, sagte Energieminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin. Von Freitag bis Sonntag stünden landesweit 53 Angebote bereit. 8000 bis 10 000 Besucher würden erwartet. Nach Pegels Angaben bieten die erneuerbaren Energien in Mecklenburg-Vorpommern rund 15 000 Jobs.