Geschichte : Tag der Einheit Mahnung für Erhalt der Demokratie

Der Tag der Deutschen Einheit ist nach Auffassung von Justizministerin Katy Hoffmeister auch eine Mahnung, sich für den Erhalt der Demokratie zu engagieren. «Die Demokratie leidet derzeit in Europa, das muss uns alle aufhorchen lassen», sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin am Rande der Einheitsfeier zum 3. Oktober. «Je weniger Menschen aktiv und nachhaltig unsere freiheitlich demokratische Grundordnung verteidigen, je weiter öffnen wir das Tor für die Feinde unserer Gesellschaftsordnung.»

von dpa

03. Oktober 2018, 13:33 Uhr

Die Geschichte habe gelehrt, «dass ein Mangel an gelebter Demokratie die Diktatur befördert.» Daher sei der Tag der Deutschen Einheit nicht nur ein Tag der Freude über die Wiedervereinigung vor 28 Jahren, sondern auch ein Tag der Mahnung, die Demokratie in Deutschland und in ganz Europa zu erhalten. «Es ist der Zusammenhalt in Demokratie und Freiheit, der uns in Frieden leben lässt», betonte die Ministerin. Abspaltung und Nationalismus endeten in Europa stets in Not, Elend und Verderben. «Wir dürfen nicht müde werden, die Feinde unserer Demokratie zu enttarnen», forderte Hoffmeister.