Gesellschaft : Tag der Arbeit erneut unter dem Eindruck der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie bestimmt auch den Tag der Arbeit am 1. Mai.

Schwerin | Das von den Gewerkschaften in diesem Jahr gewählte Motto „Solidarität ist Zukunft“ sei wichtiger denn je, da viele Arbeitnehmer unter den Folgen der Pandemie litten, betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin. Viele von ihnen müssten mit Kurzarbeitergeld auskommen. Andere seien im Homeoffice und betreuten nebenbei Kita- o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.