Gesundheit : Tafel-Ausgabestellen schließen wegen Coronavirus

von dpa

20. März 2020, 17:01 Uhr

Mehrere Ausgabestellen der Tafel sind wegen der Ausbreitung des Cornoavirus geschlossen worden. Seit Freitag sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim die Ausgabestellen in Plau am See, Lübz, Boizenburg, Lübtheen, Crivitz und Banzkow dicht. Diese Meldung habe den Krisenstab des Landkreises am Freitag erreicht, teilte eine Sprecherin mit. Für den Standort Ludwigslust werde Anfang kommender Woche eine Aussage erwartet. Weiter geöffnet hätten die Tafel-Ausgabestellen in Parchim, Karow, Goldberg, Wittenburg und Hagenow.