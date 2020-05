Kindergärten : Tägliche Unterschrift in Kitas entfällt

von dpa

28. Mai 2020, 11:22 Uhr

Stralsund (dpa/mv) - Die tägliche Gesundheitsbestätigung von Eltern in Kitas wegen der Corona-Pandemie kann im Landkreis Vorpommern-Rügen künftig entfallen. Dieses Prozedere könne nun einmalig – sozusagen bis auf Widerruf - erfolgen, teilte ein Sprecher in Stralsund am Donnerstag mit. Das Jugend- und das Gesundheitsamt des Landkreises haben gemeinsam ein neues Formular entwickelt und empfehlen den Kitas dessen Nutzung. Mit ihrer Unterschrift verpflichten sich die Eltern, den Kitas tagesaktuell Veränderungen wie gesundheitliche Beeinträchtigungen ihrer Kinder oder Kontakte zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person zu melden.