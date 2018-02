Landtag : System der Gesundheitskontrollen bei Schülern: Linke besorgt

von dpa

Schwerin (dpa/mv) - Die Linke beklagt teilweise erhebliche Personallücken in den staatlichen Gesundheitsämtern und befürchtet negative Folgen für die Schülergesundheit in Mecklenburg-Vorpommern. Von knapp 69 Amtsarzt-Stellen seien im Vorjahr landesweit 7 nicht besetzt gewesen, sagte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage ihrer Partei. Demnach hätten allein im Landkreis Rostock vier und damit ein Drittel der benötigten Mediziner gefehlt, die auch für die regelmäßigen Gesundheitskontrollen bei Kindern zuständig sind. Das gefährde die Durchsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Schuluntersuchung, erklärte Oldenburg. Fragen nach dem Umfang der schulärztlichen Untersuchungen bei Vorschülern sowie in den Klassenstufen vier und acht im vorigen Schuljahr ließ die Regierung unbeantwortet.