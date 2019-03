Soziales : Syrerinnen am Frauentag: Viele Hürden auf dem Weg

Für Migrantinnen aus dem arabischen Raum ist es oft schwer, in der deutschen Gesellschaft Fuß zu fassen. Dies ist nicht nur ein Problem der Sprache. Oft scheitere es an der Nichtanerkennung von Zeugnissen und Qualifikationen oder schlicht am Tragen eines Kopftuchs, sagte Hend Almaden vom Rostocker Verein Migra, der an drei Orten im Land den Integrationsfachdienst Migration betreibt. Ein großer Teil ihrer Aufgabe bestehe darin, die Motivation der Frauen zu erhalten. Dies geschehe auch unter dem Eindruck, dass die meisten nur eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis haben, die immer wieder verlängert werden muss.

von dpa

07. März 2019, 05:54 Uhr

«Diese Frauen haben eine extrem große Arbeitsmotivation», bestätigte Claudia Kajatin vom Landesfrauenrat. «Aber sie brauchen angesichts der Bedingungen ein total dickes Fell.»