Kriminalität : Syrer nach lebensgefährlichem Messerangriff in Haft

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Wegen versuchten Totschlags an einem Landsmann in Schwerin ist ein Syrer verhaftet worden. Der 22-Jährige soll Ende Oktober im Zuge einer Auseinandersetzung seinem 23 Jahre alten Landsmann mehrere Messerstiche unter anderem in den Oberkörper versetzt haben, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag mitteilte. Das Opfer sei wegen seiner lebensgefährlichen Verletzungen noch am Tattag notoperiert worden. Mittlerweile sei der junge Mann außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige war zunächst geflüchtet. Diese Woche habe er sich gestellt und sitze jetzt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen ihn war bereits am 1. November erlassen worden.