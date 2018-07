Kriminalität : Syrer mit Elektroschock-Gerät in Straßenbahn verletzt

von dpa

08. Juli 2018, 09:22 Uhr

In Rostock ist ein 22-jähriger Syrer in einer Straßenbahn mit einem Elektroschock-Gerät verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend in der Linie 1. Als zwei Männer in die Bahn stiegen, kam es demnach zum Streit. Einer der Männer habe ein Elektroschock-Gerät gezückt, es dem 22-Jährigen an den Hinterkopf gehalten und ausgelöst. Die Täter flohen. Fahrgäste versorgten den Verletzten, dieser kam später in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige habe angegeben, dass die Verdächtigen Russen gewesen seien, teilte die Polizei mit. Ob ein fremdenfeindliches Motiv vorliege, werde noch geprüft, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag.