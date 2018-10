Kriminalität : Syrer bestohlen: Verdächtiger in Frankreich gefasst

Zielfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) Mecklenburg-Vorpommern haben einen mutmaßlichen Räuber in Frankreich aufgespürt. Der 29 Jahre alte Mauretanier wurde per Europäischem Haftbefehl gesucht und inzwischen bereits in ein Gefängnis in den Nordosten überführt, wie das LKA am Freitag in Rampe bei Schwerin mitteilte. Der Verdächtige soll im Juli in Neubrandenburg einen Syrer in dessen Wohnung misshandelt, verletzt und ihm Geld gestohlen haben.

von dpa

19. Oktober 2018, 13:41 Uhr

Anschließend sei der Mann Richtung Belgien und Frankreich geflohen, wo er im September festgenommen wurde. Ausgeliefert wurde der Beschuldigte am 12. Oktober. Das Amtsgericht Neubrandenburg hatte nach der Tat im Juli Haftbefehl gegen den Flüchtigen erlassen. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.