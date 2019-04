Musik : Symposium zum 8. Mai: Tag der Befreiung und Erinnerung

Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstandene Erinnerungskultur ist Thema eines Symposiums mit anschließendem Konzert am 8. Mai in der Hochschule für Musik und Theater Rostock. «Der 8. Mai steht für das Ende einer totalitären, menschenverachtenden Gewaltherrschaft und die Anfänge im Aufbau eines neuen, demokratischen Staates. Gerade heute, in einer Zeit, in der die Demokratie auf dem Prüfstand steht, ist es wichtig, sich mit der Bedeutung dieser Zäsur 1945 und ihrer vorausgehenden Geschichte zu beschäftigen», sagte die HMT-Professorin Yvonne Wasserloos am Dienstag.

von dpa

30. April 2019, 16:29 Uhr

Auf dem Symposium werde auch die neu erschienene Biografie des Komponisten Ingolf Dahl (1912-1970) vorgestellt. Dahl war wegen seiner jüdischen Abstammung von den Nationalsozialisten bedroht worden. Mit der Gesamtausgabe zu Dahl sei es gelungen, den multitalentierten Komponisten vor dem Vergessen zu bewahren, sagte Volker Ahmels vom Zentrum für Verfemte Musik.