Volleyball : SV Warnemünde feiert ersten Sieg in der 2. Bundesliga

Aufsteiger SV Warnemünde hat im sechsten Anlauf den ersten Sieg in der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer, Gruppe Nord, gefeiert. Die Mecklenburger gewannen am Samstagabend beim TuB Bocholt mit 3:1 (25:20, 28:26, 21:25, 25:14). «Wir sind unglaublich energiegeladen in dieses Spiel gegangen, hatten eine außergewöhnlich gute Angriffsquote und haben die vielen Fehler von Bocholt eiskalt ausgenutzt. Jetzt sind wir einfach nur glücklich», sagte Trainer Christian Hinze.