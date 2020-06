Notfälle : Surfbrett löst Suchaktion in Blankensee aus

von dpa

09. Juni 2020, 07:12 Uhr

Ein herrenloses Surfbrett auf dem Wanzkaer See in Blankensee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat eine Suchaktion von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Eine Bürgerin meldete das auf dem See treibende Brett, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weil zu diesem Zeitpunkt ein Unglück nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Das Surfbrett wurde geborgen - jedoch ohne Spuren zu einem verunglückten Surfer. Durch Lautsprecherdurchsagen im Ortsteil Wanzka stellte sich am Montagabend schließlich heraus, dass das Brett seit Jahren am Ufer des Sees liegt und dort regelmäßig von Kindern zum Spielen genutzt wird. Die Kinder wurden wohlbehalten zuhause angetroffen.