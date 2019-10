Volleyball : Supercup-Sieger SSC Schwerin gewinnt zweites Auswärtsspiel

Supercup-Sieger SSC Palmberg Schwerin hat auch das zweite Auswärtsspiel der neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Felix Koslowski setzte sich am Mittwochabend mit einem 3:2 im Tie Break (25:15, 25:22, 25:27, 22:25, 15:10) bei den Rote Raben Vilsbiburg durch und feierte eine erfolgreiche Generalprobe vor dem DVV-Pokalspiel am kommenden Samstag in der heimischen Palmberg Arena gegen den VC Wiesbaden.

von dpa

31. Oktober 2019, 09:52 Uhr

Koslowski war nach dem umkämpften Match zufrieden mit dem Ergebnis, mit der Leistung seiner Mannschaft aber längst noch nicht. «Wir sind mit ein bisschen zu viel Gelassenheit 'reingegangen. Wenn du so anfängst zu spielen, wird es natürlich gefährlich», sagte der 35-Jährige bei «Sport1». «Wir sind selbst schuld. Wir sind noch nicht konstant genug, unser Spiel über mehrere Sätze, über mehrere Spiele durchspielen zu können.»

Zwei Sätze lang sah vor 1737 Zuschauern in der Ballsporthalle Vilsbiburg alles nach einem klaren Gäste-Erfolg aus. Dann aber kam ein Bruch in das Spiel des Rekordmeisters, der auch im Tie Break seine Schwierigkeiten hatte. Bis zum 10:10 war der Entscheidungssatz offen, ehe sich der SSC dann doch noch relativ klar durchsetzte.

Beste Spielerin bei den Mecklenburgerinnen war Außenangreiferin Greta Szákmary. Die ungarische Nationalspielerin erzielte allein 22 Punkte und hatte damit neben McKenzie Adams (15), Kimberly Drewniok (14) und Lauren Barfield (13) den größten Anteil am vierten Saisonsieg des Vizemeisters, der erst nach 129 Minuten feststand.