Verkehr : Südbahn zieht erfolgreiche Bilanz ihrer zweiten Sommersaison

Die Ende 2014 vom Land aufgegebene sogenannte Südbahn zwischen Parchim und Malchow hat eine erfolgreiche Bilanz ihrer zweiten Sommersaison gezogen. Mehr als 900 Fahrgäste seien bei den Fahrten an insgesamt sechs Tagen gezählt worden, teilte die Initiative für den Erhalt der Südbahn als Organisator des Saisonfahrplans am Mittwoch mit. Am kommenden Samstag fahren zwischen Parchim und Malchow zum letzten Mal Züge in diesem Sommer. Anlass ist das Turmfest in Lübz. Das Angebot hatte sich an touristischen Höhepunkten in der Region orientiert. Fahrten gab es zwischen Parchim und Malchow, Krakow am See und Plau am See sowie zwischen Güstrow und Silbermühle bei Plau am See.

von dpa

22. August 2018, 13:49 Uhr

«Mit jedem Fahrtag hat das Angebot mehr Schwung bekommen und waren steigende Fahrgastzahlen zu verzeichnen», sagte Clemens Russell von der Initiative für die Südbahn. Angestrebt seien bis Saisonschluss am Samstag 1000 Passagiere. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte das Angebot mit 50 000 Euro unterstützt. Im kommenden Jahr will die Initiative, die sich grundsätzlich für eine Wiederaufnahme des Regelverkehrs auf der Strecke einsetzt, wieder einen Saisonfahrplan anbieten. «Wir haben wertvolle Erfahrungen in punkto Kundenwünsche und Fahrpläne gemacht», sagte Russell. Die Strecke sei in gutem Zustand.