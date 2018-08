Notfälle : Suche nach vermisstem Siebenjährigen: Körper geborgen

von dpa

06. August 2018, 12:18 Uhr

Bei der Suche nach einem vermissten Jungen in Thelkow bei Tessin (Landkreis Rostock) haben Taucher nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den leblosen Körper eines Kindes geborgen. Ob es sich dabei um den vermissten Siebenjährigen handelt, stand am Montagmittag nicht endgültig fest. Der Junge war am Sonntagnachmittag mit einer Ferienlagergruppe in dem See im Ort baden gewesen, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Nachdem er das Wasser zwischenzeitlich verlassen hatte, sei er nicht mehr gesehen und als vermisst gemeldet worden. In der Nacht hatte ein Großaufgebot der Polizei mit Hubschrauber und Hunden zunächst die Umgebung des Sees nach dem Jungen abgesucht. Seit dem Montagvormittag konzentrierte sich die Suche auf den See, dazu waren auch Polizeitaucher angefordert worden.