Notfälle : Suche nach vermisstem Segler im Ratzeburger See geht weiter

von dpa

05. Oktober 2018, 08:56 Uhr

Im Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll am Freitag die Suche nach einem vermissten Segler fortgesetzt werden. Der Polizei zufolge war der 75-Jährige am Mittwoch von einem Boot ins Wasser gefallen. Anschließend war der See in Pogeez mit Hilfe von Tauchern, mehreren Booten und einem Hubschrauber abgesucht worden. Auch am Donnerstag war die Suche erfolglos geblieben, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Sie sollte nun am Freitag weitergehen. «Heute kommen wahrscheinlich auch noch ein paar Hunde zum Einsatz», sagte der Sprecher weiter.